Roberto Martinez s'attend à un Euro très compétitif

A quelques mois de l'Euro, Roberto Martinez s'est exprimé à la télévision espagnole. Le sélectionneur des Diables Rouges s'attend à l'Euro le "plus compétitif de tous".

"Il est très difficile de parler de favoris à cause du format, ce sera le championnat d’Europe le plus difficile depuis de nombreuses années parce que les quatre équipes en demi-finales de la Coupe du monde en Russie étaient européennes. Vous devez ajouter l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et probablement les Pays-Bas. Je pense que ce sera le championnat d’Europe le plus compétitif que nous ayons connu", a-t-il déclaré.

La Belgique est dans le groupe B avec le Danemark, la Finlande et la Russie.