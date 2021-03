Robertson confiant pour l'avenir de Liverpool

Andrew Robertson a fait son autocritique sur 'Sky Sports' de la saison de Liverpool. Il comprend que le seul moyen d'aller de l'avant est la cohérence et il est convaincu que la meilleure version de l'équipe cette saison est encore à venir.

"Les résultats et le niveau de l'équipe n'ont pas été bons. Nous devrions être plus haut dans le classement, être en compétition, comme nous l'étions avant Noël", a déclaré le défenseur écossais.

Il espère que la situation ne peut que s'améliorer : "Nous avons pris un virage pour le pire, mais je pense que nous avons touché le fond. Espérons que nous pourrons montrer le Liverpool d'autrefois et continuer à frapper. Je suis sûr que la saison n'aura pas été si mauvaise à la fin, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir."

"Malheureusement, nous n'avons pas été aussi bons que nous l'aurions souhaité, mais nous avons encore le temps de rectifier le tir. Je pense que nous pouvons faire un peu mieux", a-t-il poursuivi avec espoir.

"Nous sommes habitués à combiner deux compétitions et nous devons aller sur tous les fronts. Nous devons viser les quatre premières places et la Ligue des champions. Nous devons nous hisser le plus haut possible dans le championnat en réalisant un bon parcours", a-t-il ajouté.

Mais pour cela, le seul moyen est la régularité : "Nous avons beaucoup souffert pour être réguliers cette saison. Il est impossible d'être dans le top 4 si vous n'êtes pas capable d'enchaîner 6, 7 ou 8 bons résultats".