Rodrygo commence Ã  faire douter le Real Madrid

Rodrygo ne pouvait pourtant pas mieux commencer. Après son arrivée à Madrid, le joueur s'était imposé rapidement en obtenant la confiance de son entraîneur Zinédine Zidane lors des premiers mois de la saison.

Le joueur avait particulièrement brillé en Ligue des champions, en inscrivant notamment un triplé contre Galatasaray, lui permettant de faire son entrée dans le XI des découvertes de la phase de groupes de la compétition européenne.

Néanmoins, petit à petit, le joueur brésilien a perdu la confiance de Zidane, qui a pris la décision de redonner plus d'importance à Vinicius Junior dans son équipe. Lors des derniers mois, Rodrygo avait même été envoyé à plusieurs reprises en réserve.

Une chose qui n'inquiète pas réellement malgré l'amour des supporters merengue pour le joueur puisque Rodrygo n'a encore que 19 ans et que le joueur doit continuer de s'adapter au football espagnol, mais qui devra pousser Zidane à prendre une décision pour la saison prochaine.

Rodrygo occupe une place d'extra-communautaire et l'ailier devra faire face à plus de concurrence à son poste la saison prochaine en raison des retours de blessure d'Eden Hazard et de Marco Asensio. Raison pour laquelle Zidane pourrait l'inviter à partir s'il considère que le Brésilien n'aura pas assez de temps de jeu.