Rodrygo, la piÃ¨ce manquante du puzzle ?

Le Real Madrid vit un moment compliqué. Après avoir été au bord de l'élimination en Ligue des champions, l'équipe madrilène vient de perdre deux titres en seulement une semaine.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid a annoncé vendredi la blessure de Fede Valverde, qui s'ajoute à celles de Sergio Ramos, Carvajal et Rodrygo.

D'ailleurs, si on jette un léger coup d'oeil sur les stats du Real Madrid après la blessure de Rodrygo, on peut se rendre compte que le Brésilien manque énormément à l'attaque merengue.

Depuis l'absence de l'ailier, la Maison Blanche reste sur un bilan peu flatteur de 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire en 5 matches. Et, comme le révèle 'As', le natif de São Paulo est, derrière Benzema, le joueur le plus décisif du Real Madrid cette saison, avec notamment six passes décisives et un but.