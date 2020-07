Lukaku évite la défaite à l'Inter contre la Roma

L’Inter Milan peut dire adieu au titre de champion d’Italie. En faisant match nul ce dimanche à l’Olimpico face à l’AS Rome, la formation lombarde a décroché par rapport aux équipes de tête et son objectif désormais n’est autre que de finir sur le podium. L'équipe d'Antonio Conte peut tout de même être soulagée de ne pas avoir perdu. Romelu Lukaku lui a évité le pire en transformant un pénalty en toute fin de partie.

Le match avait pourtant bien commencé pour les Intéristes. Au quart d’heure du jeu, ils se sont retrouvés devant à la marque grâce à une reprise de la tête victorieuse de Stefan De Vrij suite à un corner bien botté par Alexis Sanchez. Les visiteurs étaient parfaitement lancés, mais ils n’ont pas pu préserver cet avantage. Les Nerazzurri sont manifestément plus habiles en ce moment pour renverser des situations mal engagées plutôt que le contraire.

Dzeko, bourreau des Intéristes

Ironie du sort, c’est un joueur qu’ils ciblent comme potentielle recrue cet été qui a fait le plus de mal aux Intéristes, en la personne d’Edin Dzeko. Le Bosnien a été décisif à deux reprises. D’abord, il a magnifiquement servi Spinazzola pour l’égalisation à la 45e. Ensuite, il a lancé Henrikh Mkhitaryan pour le 2-1 à travers une remise parfaite en pleine course. Une brillante prestation et à travers laquelle il confirme son engagement sans faille envers la Louve.

A 1-2, l’Inter a poussé dans l’espoir de recoller à la marque. Il est donc parvenu à ses fins et peut remercier Spinazzola, auteur d'une faute dans la surface adverse. Mais, ce fut tout de même brouillon. Globalement, l’équipe milanaise n’a pas réussi à trop inquiéter son adversaire du jour. Paulo Fonseca n'était pas loin de remporter sa bataille tactique face à Paulo Fonseca.

En faisant match nul, l’Inter garde sa deuxième place du classement devant l’Atalanta Bergame. La Roma, pour sa part, reste cinquième. Les joueurs de la capitale italienne sont sûrs de voir la Ligue Europa, mais ils n'ont presque plus aucune chance de rattraper la Lazio au classement (4e).