Romelu Lukaku sous le charme d'Antonio Conte

Lors d'une interview pour la 'Gazzetta dello Sport', l'international belge, Romelu Lukaku s'est montré très élogieux à l'égard de l'entraîneur italien de l'inter Milan, Antonio Conte. Pour ce dernier, il est la raison de sa très bonne saison et de son choix pour l'Inter Milan lors de son transfert en provenance de Manchester United.

"Il m'a amélioré en tout. Si quelqu'un veut jouer pour Conte, il doit comprendre qu'il fera de nombreux sacrifices, en termes de technique et de physique, mais ensuite avec lui sur le terrain, vous vous sentez trop fort... J'avais besoin de gagner quelque chose et je savais que lui et l'Inter m'aideraient. Mais seul le terrain doit parler, c'est là que les victoires sont obtenues"