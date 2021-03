"Ronaldo aurait dÃ» Ãªtre expulsÃ© avant le triplÃ©"

Cristiano Ronaldo a réussi un énième coup du chapeau lors de sa dernière sortie pour la Juventus face à Cagliari ce dimanche, mais le président du club italien, Tommaso Giulini, affirme que le Portugais aurait dû être expulsé avant de marquer son triplé. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a livré la réponse parfaite à ses détracteurs dimanche en trouvant la cible à trois reprises dans les 32 premières minutes lors d’une victoire 3-1 pour les Bianconeri.

Il avait cependant heurté le gardien de Cagliari Alessio Cragno avec un pied haut à la hauteur du menton du portier adverse à la 12e minute alors que le score était de 1-0. Giulini est revenu au micro de 'Sky Sport Italia' sur une action qui a laissé Cragno arborant une coupure au visage, et qui n'a vu qu'un carton jaune être donné à Cristiano Ronaldo : "Nous n'avons pas fait une bonne première mi-temps, car nous manquions de férocité, d'agression et cœur".

"Je suis vraiment déçu de la façon dont mes joueurs ont abordé cela, mais je suis surtout contrarié que Cristiano Ronaldo n’ait pas été expulsé, car cet incident aurait pu changer la donne. C'était une action dangereuse, cela a mis en danger la sécurité de notre gardien de but et il aurait donc dû être puni d'un carton rouge. C'est ce que disent les règles du football", a conclu le président de Cagliari très remonté par cette affaire.

Ronaldo fier d'avoir fait taire ses détracteurs

Éviter un carton rouge était la dernière chose qui préoccupait le joueur de 36 ans lorsqu'il s'est tourné sur les réseaux sociaux dimanche soir. Ayant été critiqué à la suite d'une élimination décevante lors des 8es de finale de la Ligue des champions de la Juventus face au FC Porto, Cristiano Ronaldo était plus préoccupé à l'idée de faire remarquer à ses détracteurs qu'il était loin d'être sur le déclin et qu'il a encore de beaux jours devant lui.

"Je suis impatient des prochains matchs et défis ! Les prochains records et trophées ! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. L'avenir est demain et il y a encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal !", a indiqué le Portugais sur Instagram. Cristiano Ronaldo a vu son avenir à Turin remis en question à l'approche de la dernière année de son contrat actuel, mais des messages de soutien ont émergé au sein de la Juventus.

Reste à voir s'il sera toujours en Italie au début de la saison 2021-22, mais pour l'instant, il est en tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A, une récompense qu'il n'a jamais réussi à avoir depuis son arrivée à la Juventus, et a les Bianconeri sont de retour dans la course pour défendre leur titre qu'ils ont monopolisé lors des neuf dernières saisons, bien que l'Inter Milan ait encore une avance très confortable.