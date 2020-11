Ronaldo bientôt de retour au Real ?

Vous imaginez Cristiano Ronaldo de retour au Santiago Bernabeu ? Le joueur portugais n'a pas oublié les bons moments passés dans la capitale espagnole.

Selon 'Marca', CR7 serait prêt à revenir. Le journal espagnol s'appuie sur les messages de l'attaquant sur les réseaux sociaux.

Cristiano est toujours heureux des victoires du Real Madrid, comme il l'a montré après la victoire des Madrilènes contre le Barça lors du "Clasico". Il a également récemment partagé des photos de lui avec d'anciens coéquipiers tels que Sergio Ramos, Modric et Kovacic.

Tout cela pousse 'Marca' à penser que Cristiano voudrait revenir au Real Madrid. En outre, souligne le journal, le joueur portugais aurait été en contact dernièrement avec Florentino Pérez et avec certains joueurs du vestiaire merengue.

Dans tous les cas, précise le journal, le Real Madrid n'envisage pas de le signer. Tout d'abord, en raison de son prix très élevé. Ensuite, parce qu'à Madrid, on s'est fait à l'idée que l'aventure de CR7 au Real est terminée et on n'envisage pas de le faire revenir.