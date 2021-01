À 35 ans, Cristiano Ronaldo continue de prendre du plaisir sur le terrain. Le Portugais reste un passionné, à tel point qu’il envisage d’exercer son métier pendant plusieurs saisons encore.

Dans un entretien relayé par 'Canal+', CR7 a insisté sur le fait que "l'âge n'est pas important". "Le plus important est l'état d'esprit, a-t-il confié. Pour l'instant ça va, je me sens heureux, en forme, affûté. J'espère jouer encore de très longues années, mais on ne sait jamais en football. C'est ce que je dis aux jeunes, en football on ne sait jamais."

S’il continue à se régaler sur le rectangle vert, le quintuple Ballon d’Or avoue qu’il prend moins du plaisir à se produire dans des enceintes vides. "Je vais être honnête avec vous, je n'aime pas jouer dans des stades vides, c'est comme aller au cirque et ne pas voir de clowns", a-t-il lâché.

Ronaldo croise les doigts pour que cette crise sanitaire puisse s’achever rapidement et pour que tout retourne à la normale. "Cette pandémie rend les gens fous, mais nous devons faire avec. J'espère que les portes des stades vont bientôt rouvrir. C’était inévitable. On doit faire avec, respecter les règles bien-sûr, mais je n'aime vraiment pas jouer dans des stades vides."

L’ancien Merengue s’est aussi exprimé à propos de sa formation bianconera. Sous la houlette d’Andrea Pirlo, la Vieille Dame ne réalise pas une campagne intéressante. Mais, sa star se veut optimiste pour la suite. "C'est une saison difficile. Mais on a une bonne équipe, jeune, un coach fantastique. On est très positifs, nous devons penser à notre groupe. Je pense que ça ira, on progresse beaucoup. Je suis confiant. De mon point de vue, l'avenir s'annonce très bien", a-t-il conclu.

Ronaldo et ses coéquipiers se produisent ce dimanche contre Sassuolo. Ils doivent absolument l’emporter pour ne pas se laisser distancer par l’AC Milan, qui compte 10 points de plus.