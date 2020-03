Bruno Fernandes a rejoint United cet hiver en provenance du Sporting CP, et depuis, le joueur ne cesse d'impressionner. En seulement 9 rencontres, il est devenu un élément-clé pour Ole Gunnar Solskjaer.

Coïncidence ou pas, mais depuis son atterigage à Manchester, l'équipe vit beaucoup mieux, il est devenu une référence dans le milieu de terrain des Red Devils.

Dans un entretien à 'Sky Sports', le Portugais a déclaré s'inspirer de son compatriote Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Sporting CP et United aussi.

"Ronaldo est une source d’inspiration pour moi. Quand vous commencez à regarder Ronaldo et son équipe, et que vous voyez qu’ils peuvent tout gagner, alors vous rêvez d’être au même endroit (à Manchester). C’était un vrai défi de venir d’un autre pays et de rejoindre un grand club avec de grands joueurs. Mais quand j’ai eu la chance de signer pour Manchester United, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je veux devenir le meilleur joueur possible, et je veux être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Manchester", a déclaré Bruno Fernandes à 'Sky Sports'.

En tout cas, il est bien parti pour marcher sur les pas du joueur de la Juventus.