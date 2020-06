"Ronaldo ? Il lui manque un peu l'aspect qualitatif"

S'il y a quelqu'un qui veut remporter la Coupe d'Italie, c'est bien Maurizio Sarri. Veut-il prouver quelque chose en remportant ce trophée ?

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Sarri a été agacé par ses critiques : "Ça m'irrite quand ils disent que je n'ai rien gagné en Italie. J'ai obtenu huit promotions avec des équipes très difficiles. Je sais que pour les journalistes, qui sont habitués à parler de la Ligue des champions, cela n'est rien d'extraordinaire, mais je vous assure, c'est très compliqué", a-t-il dit.

Il voulait mettre de côté son passé à Naples. "Je m'efforce d'aider mes joueurs à gagner quelque chose. Je ne pense pas à ce que disent mes adversaires, cela ne m'intéresse pas", a-t-il conclu.

Il a également parlé du rôle de Cristiano lors de la demi-finale contre Milan : "Ronaldo a été disponible et généreux même en phase défensive, il lui manque un peu l'aspect qualitatif mais je pense que tous les joueurs manquent d'inactivité. Le talent est le même, ça ne dépend de jouer 3 mètres plus à l'intérieur ou non."

"D'un point de vue mental, la période a été difficile pour tous. J'ai vu que les garçons étaient meilleurs : ouverts, souriants et disponibles. Peut-être que moi aussi je me suis amélioré, je suis plus patient et moins intransigeant", a-t-il ajouté.

"Au cours de la saison, au-delà de quelques mauvais matchs, nos résultats ont été bons jusqu'à présent. La moyenne de points est excellente, nous devons être satisfaits. Mais maintenant, nous voulons transformer ce chemin en quelque chose de concret", a-t-il conclu.