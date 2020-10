Ronaldo rend hommage à Neymar

L'ancien joueur du Real Madrid, Ronaldo, a rendu hommage à la star brésilienne, Neymar, pour être devenu le 2e meilleur buteur de la Seleçao et peut-être ainsi, dépasser Pelé. Pour Ronaldo, il est clair que Neymar laisse son empreinte dans l'histoire de la sélection brésilienne.

"Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet." a-t-il déclaré sur Instagram.

Des mots forts qui vont faire plaisir au joueur de 28 ans.