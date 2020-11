Ronaldo souhaite voir Di Maria à la Juventus

Cristiano Ronaldo serait-il nostalgique de son passage au Real Madrid ? Il semblerait en tout cas que le Portugais n'ait pas oublié certains de ses coéquipiers, et plus précisément un certain Angel Di Maria.

En effet, le quintuple Ballon d'Or insisterait auprès de la direction turinoise pour le recrutement de l'Argentin au prochain mercato.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021, Di Maria pourra quitter le club librement dès janvier, la Juve pourrait donc se pencher sur le dossier.

Reste à savoir si le Paris Saint-Germain sera disposé à laisser filer l'un de ses meilleurs éléments ou lui proposera une prolongation dans les prochains mois.