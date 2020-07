"Pjanic ne sera pas jaloux de Messi et des stars du BarÃ§a"

Miralem Pjanic ne sera pas perturbé ou ne se sentira pas "jaloux" de Lionel Messi et des autres stars lors de son aventure au FC Barcelone, a déclaré son ancien préparateur physique à l'AS Roma. Il pense que le milieu de terrain bosniaque va passer "de nombreuses années" au Camp Nou. Un échange a récemment été conclu entre Arthur et Miralem Pjanic. L'international brésilien rejoindra la Juventus cet été, tandis que le Bosnien fera le chemin inverse.

Miralem Pjanic va découvrir le championnat espagnol à l'âge de 30 ans et avec sa production ayant chuté au fil des saisons en matière de créativité - avec seulement cinq passes décisives en Serie A pendant la campagne 2019-20. Il est cependant un artiste confirmé au plus haut niveau et un joueur sur lequel le Barça a les yeux rivés depuis un certain temps. Paolo Rongoni, qui a précédemment travaillé avec Pjanic à l'AS Roma, estime qu'un passage à la Liga sera bénéfique pour un artiste qui se targue de travailler dur et est toujours à son apogée sur le plan physique.

"Je ne peux pas parler d'Arthur mais Pjanic a 30 ans. En raison de son professionnalisme et de sa condition physique, il peut encore jouer pendant de nombreuses années", a déclaré Rongoni à 'Sport'. "Regardez la façon dont il déplace le ballon contrairement à tant d'autres. Bien sûr, il a la qualité requise pour le Barça ou tout autre club de haut niveau dans le monde. Il est techniquement solide, a une vision incroyable, peut faire des passes et est un magicien des coups francs. Il apporte toujours beaucoup de buts et de passes décisives. C'est un joueur mature".

Pjanic est également considéré comme un humble personnage qui n'aura aucun problème à partager les projecteurs dans une équipe et un vestiaire du Barça parsemée d'étoiles : "C'est un athlète de la plus haute qualité. Vous devez vous rappeler que Pjanic couvre généralement 13 km par match. Il s'entraîne au maximum et ne pense qu'à s'améliorer. C'est un grand professionnel et il prend soin de lui aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est pourquoi il a subi moins de blessures musculaires que la plupart des joueurs de la Roma et de la Juve", a expliqué Rongoni.

"Il récupère aussi rapidement et n'est pas jaloux des grands noms avec lesquels il partage le vestiaire", a conclu le préparateur physique de l'Olympique Lyonnais. Pjanic et Arthur se dirigeront dans des directions opposées à la fin de la saison 2019-2020, tous deux ayant convenu de terminer une saison gravement perturbée avec leurs employeurs actuels avant de relever de nouveaux défis en Catalogne et à Turin respectivement.