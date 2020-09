Rubiales réélu à la présidence de la fédération espagnole jusqu'en 2024

Quatre-vingt quinze voix ont été comptabilisées en faveur de Rubiales, aucune voix contre, et dix votes blancs.

Luis Rubiales était le seul candidat après le retrait de la candidature de l'ancien gardien de but et légende du Real Madrid et de la Roja Iker Casillas.

Rubiales avait pris le relais d'Angel Villar à la présidence de la RFEF le 17 mai 2018 après que le dirigeant précédent avait été destitué de son poste par le Tribunal arbitral du sport (TAS) le 21 décembre 2017.

L'ex-joueur et avocat Rubiales, également passé par la tête du syndicat de joueurs espagnol AFE, sera donc à la tête de la fédération espagnole pour l'Euro et les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés à l'été 2021, ainsi que pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

Il aura également pour objectif d'obtenir l'organisation du Mondial-2030 en collaboration avec le Portugal, pour lequel l'Espagne est candidate.