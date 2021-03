Rui Patricio "ok" aprÃ¨s son choc avec Conor Coady

L'entraîneur de Wolverhampton, Nunto Espirito Santo, a déclaré que le gardien de but Rui Patricio avait échappé à une grave blessure après avoir du quitter ses partenaires en fin de match lors de la défaite contre Liverpool à la suite d'une collision écoeurante avec son coéquipier Conor Coady. Le Portugais était étendu sur la pelouse pendant de nombreuses minutes en raison de ce qui ressemblait à une grave blessure à la tête.

Cependant, après le match, l'entraîneur des Wolves, Nuno Espirito Santo, a déclaré que son joueur était conscient et que les médecins lui avaient donné un bilan de santé rassurant. "Nous venons d'avoir une mise à jour de son état de santé et il va bien", a déclaré Nuno à Sky Sports. "Il est conscient, il se souvient de ce qui s'est passé et il est conscient. Les médecins me disent qu'il va bien. Nous avons déjà parlé et il va bien".

"Toutes ces situations où il s'agit d'une commotion cérébrale nous inquiète tous. Il va récupérer alors il va bien", a ajouté l'entraîneur es Wolves qui a déjà connu une situation similaire avec Raul Jimenez en début de saison lors d'un match contre Arsenal. Son attaquant mexicain, qui avait subi un choc encore plus violent avec le portier d'Arsenal, n'a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition depuis cette blessure.

Vers la fin du match à Molineux lundi, Liverpool a fait une percée et Mohamed Salah filait vers le but. Alors qu'il se dirigeait vers le but, Rui Patricio est sorti pour réduire l'angle, tandis que Coady tentait de revenir pour faire un tacle. Mohamed Salah a piqué le ballon au-dessus de Rui Patricio pour réussir à lui faire trouver le chemin des filets, tandis que l'élan de Coady l'a amené à percuter son coéquipier avec son genou dans la tête.

Le gardien de but était immobile et les soigneurs se sont rapidement rendus sur le terrain pour soigner le joueur de 33 ans. Le jeu a été arrêté pendant environ huit minutes avant que Rui Patricio, allongé, ne soit sorti sur civière et remplacé par John Ruddy. Le but de Salah n’a pas compté, car il a été signalé hors-jeu - seulement après avoir vu le ballon rentrer dans les filets du portier adverse.

Les officiels sont maintenant encouragés à laisser le jeu se poursuivre en cas de hors-jeu, car la technologie permet d'examiner les buts rétrospectivement et de revenir sur la décision si nécessaire. Le problème avec cela, comme dans le cas de Rui Patricio, est que le jeu continue, il y a la perspective d'une blessure. Il n'y a aucune garantie que si le drapeau avait été levé immédiatement, Coady ne serait pas entré en collision avec Rui Patricio - mais cela aurait augmenté les chances que le jeu soit immédiatement arrêté et que ce choc soit évité.