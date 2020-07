Coman dans le viseur de Manchester United

Manchester United multiplie les efforts actuellement pour mettre la main sur Jadon Sancho, l’ailier anglais du Borussia Dortmund. Toutefois, les responsables mancuniens ne misent pas tout sur ce dossier. Ils ont aussi un plan B, qui a pour nom Kingsley Coman.

Selon le site britannique 'The Athletic', l’international français du Bayern Munich serait en effet pisté par United. Si la piste Sancho ne donne rien, une offre pourrait être transmise pour le recrutement de l’international tricolore.

Coman n’est pas spécialement pressé de quitter le Bayern. Mais, il n’est pas non plus opposé à l’idée d’un challenge ailleurs. A 24 ans, et après trois saisons passées à Munich, il ne verrait pas d’un si mauvais œil un transfert dans un autre grand club européen. Il pourra viser une consécration dans un quatrième championnat majeur différent, après avoir été couronné en France, en Italie et en Allemagne.

Un séjour à Old Trafford pourrait d’autant plus le séduire qu’il y retrouverait deux de ses coéquipiers et amis en sélection, en l’occurrence Anthony Martial et Paul Pogba. Le trio a participé ensemble à l’Euro 2016.