Manchester United lorgne Van De Beek

Selon le quotidien anglais 'The Express', Donny Van De Beek, le sociétaire de l’Ajax d’Amsterdam, a été érigé comme l’une des priorités de Manchester United en vue du prochain mercato.

Un des acteurs majeurs de l’excellent parcours de l’Ajax en Ligue des Champions en 2018/19, Van De Beek suscite depuis l’intérêt de plusieurs ténors européens. On prêtait notamment au Real Madrid l’intention de le recruter il y a quelques mois.

Aujourd’hui, ce serait donc MU qui est le plus à même à le faire signer. Les responsables des Red Devils espèrent une solution supplémentaire dans l’entrejeu, surtout pour anticiper un possible départ de Paul Pogba. Et Van De Beek (23 ans) incarne une option très fiable. Pour ce secteur, MU aurait aussi des vues sur Jack Grealish (Aston Villa) et Jude Bellingham (Birmingham City).

Du côté d’Amsterdam, on est prêt à laisser filer Van De Beek, mais seulement contre un prix décent. Le prix de cet international batave est estimé à 45M€.