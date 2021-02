S'il y a un bon moment pour jouer le Bayern, c'est maintenant

Le Bayern Munich, champion de toutes les compétitions, entre dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre la Lazio à l'Olimpico de Rome mardi, déterminé à élever son niveau de jeu après la gueule de bois de son triomphe en Coupe du monde des clubs et avec une seule destination en tête : la finale à Istanbul le 29 mai.

Les hommes d'Hansi Flick doivent laisser derrière eux une semaine désastreuse au cours de laquelle ils ont perdu cinq points en Bundesliga, en faisant match nul avec contre l'Arminia Bielefeld et en s'inclinant face à l'Eintracht Francfort ce qui a our réduit leur avance sur Leipzig à deux points.

Les raisons de l'effondrement du Bayern, juste après avoir remporté la Coupe du monde des clubs, sont sans doute liées à l'usure que l'équipe a subie au cours de la saison et, surtout, à un certain nombre d'absences notables.

L'absent le plus important a été Thomas Müller, qui a été testé positif au coronavirus alors que l'équipe était encore au Qatar. Sans Müller, le Bayern est une équipe différente, moins variable en attaque et moins mobile. Il est également clair que Robert Lewandowski s'ennuie trop de Müller, avec qui il a une entente géniale.

Un autre absent notable est l'arrière droit Benjamin Pavard, qui souffre également du coronavirus.

Bouna Sarr, signé comme alternative à Pavard pour cette démarcation, n'a pas fait de bonnes performances dans les opportunités qu'il a eues, de sorte que l'absence de Pavard conduit à improviser des variantes comme Niklas Süle comme arrière droit, qui a été utilisé lors de la défaite contre l'Eintracht dans laquelle les deux buts sont venus de son côté.

Süle ne s'est pas entraîné en raison de problèmes physiques, donc, selon l'entraîneur Hansi Flick, une variante possible est que Joshua Kimmich passe du milieu de terrain au poste d'arrière droit.

Sont également absents pour cause de blessure Corentin Tolisso, Douglas Costa et Serge Gnabry, qui a subi une blessure musculaire et n'est pas encore en pleine forme.

D'autre part, Javi Martinez et Leon Goretzka sont revenus dans l'équipe et ont fait leur apparition, même si ce n'est que pour quelques minutes, contre l'Eintracht. Tout d'abord, le retour de Goretzka dans l'équipe pourrait être important car il pourrait jouer un rôle similaire à celui de Müller, bien qu'il joue normalement dans une position plus en arrière.

Dans tous les cas, il est prévu que Goretzka débute et la même chose pourrait se produire avec Javi Martinez si Kimmich revient en arrière droit.

Le Bayern affrontera une équipe de la Lazio qui, 20 ans plus tard, retrouve la phase à élimination directe de la Ligue des champions sans pression particulière, alors qu'elle affronte les champions en titre et dominateurs du football européen, mais déterminée à bien jouer ses cartes avec la fantaisie de l'Espagnol Luis Alberto et du Serbe Sergej Milinkovic-Savic et les buts du Soulier d'or Ciro Immobile.

L'équipe de Simone Inzaghi, l'un des entraîneurs italiens les plus doués sur le plan tactique, a déjà montré en phase de groupes qu'elle était capable de créer la surprise face à des équipes plus en vue, en battant le Borussia Dortmund 3-1 en phase de groupes.

Les vainqueurs de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes 1999 se sont qualifiés pour les 8es de finale invaincus après avoir terminé à la 2e place du groupe F, avec 2 victoires et 4 nuls, derrière le Borussia Dortmund.

Leurs sources de jeu sont l'international espagnol Luis Alberto, qui compte déjà 7 buts en Serie A (il n'en avait pas marqué autant depuis 2018), et Milinkovic-Savic, grand milieu de terrain d'1,80 m qui apporte une contribution technique et physique essentielle.

Et la touche finale offensive est Immobile, le seul joueur qui, l'année dernière, a réussi à marquer plus de buts que Robert Lewandowski. Le Polonais a marqué 34 buts tandis que l'international italien en a marqué 36, égalant ainsi le record de Serie A détenu auparavant par l'Argentin Gonzalo Higuain.

Immobile hausser son niveau de jeu dans les matchs cruciaux, où il a eu plus de difficultés ces dernières années, pour augmenter les chances de la Lazio de créer la surprise. L'attaquant italien a marqué 14 buts en Serie A cette année, soit 3 de moins que le meilleur buteur belge Romelu Lukaku.

Il n'y a pas de doute particulier sur la composition d'équipe de la Lazio. Inzaghi pariera sur l'Espagnol Pepe Reina, ancien du Bayern, dans les buts, avec son compatriote Patric Gabarron, Francesco Acerbi et l'Argentin Mateo Musacchio en défense.

Manuel Lazzari, Luis Alberto, le Brésilien Lucas Leiva, Milinkoviv-Savic et le Monténégrin Adam Marusic joueront au milieu de terrain tandis que l'Argentin Joaquin Correa sera le partenaire d'Immobile devant.

Compos probables :

Lazio : Reina ; Patric, Acerbi, Musacchio ; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic ; Correa et Immobile.

Bayern Munich : Neuer ; Kimmich, Boateng, Hernandez, Davies ; Javi Martinez, Alaba ; Sané, Goretzka, Coman ; Lewandowski.

Arbitre : Orel Grinfeld (Israël).

Stade : Stadio Olimpico, Rome

Heure : 21.00 (20.00 GMT).