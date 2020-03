"La relÃ©gation ? Je ne peux pas l'imaginer"

Saint-Étienne connait une saison compliquée, et à onze journée du terme, les Verts ne comptent que deux points d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Et alors que la menace de la lutte pour le maintien place sur Geoffroy-Guichard, les hommes de Claude Puel se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en éliminant Rennes ce jeudi (2-1).

Interrogé par 'L'Equipe' sur la possibilité de voir Sainté descendre en Ligue 2, le buteur décisif de cette demi-finale Ryad Boudebouz a affirmé ne pas vouloir y croire : "Je ne peux l'imaginer, a-t-il confié. J'ai joué beaucoup de fois le maintien, à Sochaux, à Bastia et lors de ma première année à Montpellier. Je ne suis jamais descendu."

"Saint-Étienne est un club historique de Ligue 1 et il doit y rester. Pour y parvenir, on doit tous rester solidaires, nous, joueurs, comme les supporters."

"Une victoire qui doit provoquer un déclic"

Et alors que les Verts recevront Bordeaux ce dimanche (15h), Boudebouz espère que ce succès en Coupe puisse servir de déclic pour relancer une équipe sevrée de victoire en Ligue 1 depuis fin janvier contre Nîmes (2-1).

"Si la victoire peut constituer un déclic ? Surtout, elle doit en provoquer un, pour nous permettre de battre Bordeaux dimanche, enclencher une série et prendre le plus de points possible, a déclaré l'international algérien. L'idéal, ce serait d'assurer le maintien avant la finale (le 25 avril)."