Debuchy a hâte de débuter

Avec une semaine de retard - report du match à Marseille pour cause de Covid-19 - Saint-Etienne lance sa saison ce dimanche avec la réception du promu Lorient (15h) après une longue préparation.

"Il y a une certaine excitation de retrouver le Championnat. Cela fait deux mois que l'on se prépare. On a hâte de débuter. On a envie de bien commencer ce Championnat, pour lancer une dynamique et la saison", estime le nouveau capitaine Mathieu Debuchy dans les colonnes de 'L'Equipe'.

Un nouveau rôle dont il a hérité après la retraite sportive de Loïc Perrin cet été. "C'est juste une fierté de porter le brassard dans ce club mythique et de succéder à Loïc, poursuit-il. Après, cela ne change pas grand-chose pour moi car j'essayais déjà d'apporter mon expérience et de parler la saison passée.

"Il est important d'encadrer, de communiquer et d'être à l'écoute de certains jeunes qui vont débuter en Ligue 1. C'est le rôle d'un capitaine. Je n'ai d'ailleurs pas souvenir d'avoir évolué avant autant de jeunes joueurs."

"Le report contre Marseille a été une grosse déception"

Une saison qui débute dans un contexte sanitaire particulièrement indécis, obligeant les équipes à s'adapter. Les Stéphanois ont été parmi les premiers à en faire les frais avec le report de leur première journée, prévue à Marseille la semaine dernière.

"Ça a été une grosse déception, explique encore Debuchy. Je ne sais pas si la règle sanitaire va changer d'ici là, comme celle qui nous impose de nous entraîner individuellement dès qu'il y a un cas dans l'équipe.

"Il n'y a pas de ras-le-bol car il faut passer par-là. C'est comme ça. Nous, joueurs, sommes encore plus testés que le reste de la population."