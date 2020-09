Saint-Étienne enchaîne et prend la tête

L’ASSE est le nouveau leader du championnat français. Après le faux-pas de Nice contre Montpellier, l’équipe stéphanoise a pris les commandes du classement en signant une deuxième victoire en deux matches. Même s’il a été long à se dessiner, ce succès (2-0) ne souffre d’aucune contestation. Il confirme, en outre, les bonnes bases posées par Claude Puel en ce début d’exercice.

Contre les Alsaciens, la prestation des Foréziens ont attendu avant de prendre les devants. Mais, à défaut de vraiment séduire, les locaux ont su faire preuve de maitrise, et faire mal lorsqu’ils en ont eu l’occasion. En jouant leurs coups à fond, ils ont su pousser leurs opposants à la faute et obtenir un pénalty. A la 55e minute, une main d’Alexander Djiku a été sanctionnée par l’arbitre et Denis Bouanga en a profité pour ouvrir le score.

Avant ce tournant, les Verts avaient déjà été proches de prendre l’avantage, mais ils se sont heurtés à un très bon Bingourou Kamara. À force de pousser, l’ASSE a quand même fini par trouver la faille et en fin de rencontre Mahdi Camara a plié tout suspense en exploitant un excellent travail de l’inusable Bouanga.

Concernant les Strasbourgeois, ils ont aussi tenté de temps à autre, mais leur réaction fut plutôt timide. Seul Mehdi Chahiri a frôlé l’égalisation d’une frappe de l’extérieur de la surface. Les meilleures opportunités du Racing sont surtout intervenues en début de partie. Jessy Moulin avait alors veillé au grain pour préserver la parité .

Tandis que l’ASSE réalise un sans-faute dans ce championnat pour l’instant, Strasbourg continue d’empiler les faux-pas. L’équipe de Laurey affiche un zéro pointé en 3 rencontres. La saison s’annonce longue et délicate pour Liénard et ses coéquipiers.