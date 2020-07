Saliba ne jouera pas la finale de la Coupe de France

Alors que l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta avait ouvert la porte à une prolongation de William Saliba (19 ans) à Saint-Etienne, ce ne sera finalement pas le cas.

Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi et mercredi, les Verts ont annoncé n'avoir pas trouvé d'accord avec Arsenal pour prolonger Saliba jusqu'au 24 juillet afin qu'il participe à la finale de la Coupe de France contre le PSG.

Le club stéphanois écrit : "L'AS Saint-Étienne avait été heureuse d'apprendre hier mardi que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu'à la finale de la Coupe de France, le 24 juillet prochain. William Saliba s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l'idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prolongation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables."