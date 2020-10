Salzburg contre l'Atletico avec "beaucoup de respect"

Ce lundi, l'entraineur de Salzburg est revenu sur les qualités de son équipe, comme les transitions offensives et le pressing. Pour leur deuxième match dans la compétition, les autrichiens regrettent de ne pas pouvoir compter sur leurs supporters dans un stade aussi "beau" que le Wanda Metropolitano.

"Je sais qu'il y a un couvre-feu. Ce qui est dommage, c'est qu'avec un si beau stade, on imagine tout, les tribunes pleins de supporters, les éclairages, le bruit... Nous sommes prêts."

"Nous avons beaucoup de respect pour l'Atletico et Simeone. Nous devons mettre en place notre plan de jeu et tirer le meilleur de nos atouts. On va devoir mettre la pression."