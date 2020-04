Sambia sort du coma

Hospitalisé en milieu de semaine pour des problèmes respiratoires avant d'être testé positif au Covid-19, le footballeur français du Montpellier HSC est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé au sein du service de réanimation de CHU Arnaud-de-Villeneuve.

L'information a été révélée samedi soir par son agent Frédéric Guerra.

"Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Il n’est plus dans le coma. (...) On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. (...) Il commence à respirer seul, donc c’est déjà une bonne chose", a déclaré l'agent du joueur.

"Le protocole mis en place vendredi soir, qui était de le laisser se réveiller, continue. Il est toujours sous surveillance", précise Frédéric Guerra.

"Le club me tient informé dès lors que le médecin a des nouvelles. Ils tiennent aussi la famille directement informée. Il y a de l'humain dans ce club. (...) Ils sont vraiment affectés et ils donnent les nouvelles au fur et à mesure qu'ils les ont", ajoute le représentant de Junior Sambia.

Des nouvelles rassurantes.