"Sampaoli mâ€™a dit viens Ã  SÃ©ville, tu pourras boire et sortir en boÃ®te"

La signature de Samir Nasri pour Séville a été l'une des plus importantes pour l'équipe andalouse depuis longtemps. Le Français était une star mondiale à son arrivée, bien qu'il ait eu besoin de récupérer sa meilleure version, ce qu'il a essayé de faire dans le sud de l'Espagne.

Les choses ne se sont pas bien passées pour lui, mais ce n'est pas parce que Jorge Sampaoli, son entraîneur, n'a pas fait sa part.

Nasri a admis que l'Argentin l'avait autorisé à sortir et à boire pendant son séjour dans la ville andalouse. Tout, en échange de ses bonnes performances.

"J’avais une relation de pote avec Sampaoli. Un pote pas un coach. Sampaoli c’était une dinguerie ce mec me foutait les frissons alors que je parlais même pas espagnol... Sampaoli me voulait tellement qu’il m’a dit viens chez nous tu pourras boire, sortir en boîte, faire tout ce que tu voudras et je te couvrirai devant le club. Je te demande juste d’être bon le week end sur le terrain."