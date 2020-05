Samper veut montrer la voie aux jeunes

Sergi Samper est resté au Japon lors de la pandémie de coronavirus. Le jeune catalan avait rejoint le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta, même s'il est toujours en début de carrière.

L'ancien joueur du Barça espère être imité par d'autres jeunes joueurs à l'avenir. "J'ai beaucoup douté, mais au final mon frère m'a dit qu'il avait été au stade qu'il y avait une ambiance de malade", a expliqué Samper à 'Marca'

"Je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de reprendre confiance, me sentir aimé, avec une ambiance incroyable et avec une culture que j'ai toujours admirée. Je me suis dit, pourquoi pas être le premier à montrer la voie, un jeune joueur qui va au Japon", a ajouté Samper.

Là-bas, Samper évolue avec Iniesta. "Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas eu Andrés. Il m'a appelé, m'a dit qu'il avait très envie que je vienne, de rejouer ensemble et il m'a dit que j'allais énormément profiter du football. C'est le cas et je le remercie", a conclu Samper.