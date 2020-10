Eto'o conseille à Barcelone de recruter Youssoufa Moukoko

Dans un entretien accordé à nos confrères du bureau nigérian de 'Goal', Samuel Eto'o, ex-gloire des Blaugranas de 2004 à 2009 invite son ancien club à tout faire pour recruter Youssoufa Moukoko, la nouvelle sensation du Borussia Dortmund, âgé de seulement quinze ans.

"Il y a un jeune joueur qui joue pour Dortmund et qui s'appelle Youssoufa Moukoko. Il a 15 ans et il sera, pour moi, le futur meilleur joueur du monde. Messi est de plus en plus âgé et nous devons préparer l'avenir du Barça. Avec Antoine Griezmann et Youssoufa (en attaque), cette équipe serait géniale", expliqué l'ancien international camerounais.

"J'aimerais voir Kylian Mbappé à Barcelone aussi", a-t-il ajouté lors de cet entretien.