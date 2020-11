Samuel Eto'o donne de ses nouvelles après son accident

Grosse frayeur pour Samuel Eto'o ce week-end au Cameroun, alors que la légende du football africain a été victime d'un accident de la route dans son pays natal.

Un choc effrayant duquel Samuel Eto'o est sorti avec un traumatisme crânien. Sur Instagram, le joueur a donné de ses nouvelles après l'accident pour rassurer ses supporters.

L'ancien joueur camerounais a évoqué la raison pour laquelle il se trouvait au Cameroun ce week-end : "Cette union sacrée manifestée par le mariage de mon petit frère bien-aimé Oliver Kadji et sa charmante fiancée - auxquels je dis merci et souhaite de connaître tout le bonheur possible - était l'occasion pour moi de re-découvrir avec beaucoup d'émotions et de plaisir, la somptueuse région de l'Ouest de mon pays, le Cameroun."

"Sur le chemin du retour, j'ai connu un malheureux accident de voiture, qui a failli me faire oublier mes pas de danse de la veille. Mais je tiens à vous rassurer, je me porte très bien. Grâces soient rendues au Seigneur, pour nous avoir sorti de là miraculeusement sans dommages corporels", a rassuré le joueur sur Instagram.