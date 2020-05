Samuel Eto'o tacle El-Hadji Diouf et Didier Drogba

Au début du mois, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, montrant le Sénégalais Diouf s'autodésigner le "joueur africain le plus talentueux" de l'histoire du football, devant Drogba et Samuel Eto'o.

La légende camerounaise n'a pas tardé à lui répondre mercredi à l’occasion d’un direct sur Instagram avec le compte 'Génération Amazing'. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ancien joueur du Real et Barça n'y est pas allé de main morte.

"Même si mon frère Diouf la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat. Aucun d’eux (Diouf et Drogba) ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. (…) Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière."

Quelle modestie de sa part !