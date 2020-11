Samuel Umtiti dans la liste des indésirables

ll va falloir vendre au Barça afin d'entrer dans les clous. Une liste de six joueurs indésirables aurait été crée par les dirigeants catalans d'après 'BeINSports'.

Cette liste serait composée de : Junior Firpo, Riqui Puig, Carles Aleña, Matheus, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite. Pour rappel, Riqui Puig et Carles Alena, le Barça souhaiterait qu'ils partent sous forme de prêt. Le club ne veut pas perdre les deux joueurs prometteurs et pur produits de la Masia. Le club espagnol voudrait se séparer de Junior Firpo et Martin Braithwaite afin de renflouer les caisses. L'ancien joueur du TFC avait coûté 18 millions d'euros en janvier et serait sur les tablettes de plusieurs clubs anglais. Concernant le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, le FC Barcelone aurait perdu la patience et la confiance causées par des blessures à répétitions.