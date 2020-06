Sancho et Dortmund se redressent

Le Borussia Dortmund n’a peut-être pas encore dit son dernier mot dans la course au titre en Allemagne. Après sa défaite dans le Klassiker, la formation de la Ruhr a bien réagi ce dimanche en allant l’emporter largement à Paderborn. Les hommes de Lucien Favre ont eu besoin d’un peu de temps pour se mettre en route, mais une fois les chevaux lâchés tout est allé comme sur des roulettes pour les Schwarz-Gelben.

Cette belle victoire porte principalement la signature de Jadon Sancho. De retour dans le onze rentrant du Borussia, l’ailier anglais s’est montré inspiré (et inspirant), en signant un triplé. A la 57e minute, et juste après que Thorgan Hazard ait ouvert le score pour les visiteurs, il a mis à profit un service de Julian Brandt pour assurer le break. Une réalisation qu’il a célébrée en rendant hommage à George Floyd. Ensuite, sur sa lancée, il a marqué le but de 3-1, en exploitant d’un tir du gauche enroulé un excellent travail de Hazard (74e). Un but qui n’était pas de trop, puisque les locaux venaient tout juste de réduire le score sur pénalty.

A 1-3, la victoire était assurée, mais le Borussia n’a pas levé le pied pour autant. Les visiteurs ont fini le match en trombe, à l’instar de l’expérimenté Marcel Schmelzer. L’ex-international s’est offert un but et une passe décisive pour permette à sa formation de s’envoler à la marque. Enfin, l’honneur de clôturer le score est revenu au héros du jour Jadon Sancho. En conclusion d’un contre express qu’il a mené de bout en bout, l’Anglais a fusillé le portier adverse et validé son premier hat-trick dans l’élite allemande.

Avec cette large victoire, le Borussia signe un remarquable sursaut et rassure tous ses supporters. Le réveil de Sancho est aussi rassurant, puisqu’on disait le jeune anglais moins impliqué car en instance de départ. Au classement, le BVB revient à sept points du Bayern. A cinq journées de la fin, l’espoir du titre ne s’est pas encore totalement évaporé.