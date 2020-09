Sans Messi, le roi Midas de la Liga sera Simeone

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone provoquera un fait insolite dans l'histoire de la Liga. Un entraîneur deviendrait le mieux payé du championnat.

Et il s'agit bien de Diego Simeone. Alors qu'il ne gagnait que la moitié de ce que gagnait Messi, 'Cholo' était malgré tout le deuxième mieux rémunéré de la Liga. Il pourrait donc passer d'ici peu en première position.

D'après 'AS', Simeone, l'entraîneur le mieux payé du monde gagnera cette saison 24 millions d'euros, un peu plus que Zidane et ses 21 millions.

Si Suárez s'en va également et cela sera sûrement le cas, c'est Antoine Griezmann qui deviendrait le joueur le mieux payé du championnat avec 20 millions d'euros par saison.

Ensuite, Gareth Bale et Eden Hazar complètent ce classement des mieux payés avec un salaire annuel de 17 millions d'euros.