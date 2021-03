"Sans Ronaldo, la Juve jouait des finales, maintenant elle sort en huitiÃ¨mes"

Critiqué pour l'élimination embarrassante de la Juventus contre Porto, Cristiano Ronaldo a répondu par un nouveau triplé historique contre Cagliari quelques jours plus tard.

Mais bien sûr, vient la Ligue des champions et le souvenir du fiasco contre les Portugais est très présent. L'ancien directeur général de la Juventus Luciano Moggi a parlé, plutôt en mal de Cristiano Ronaldo.

"Il voulait prouver qu'il est un champion et que personne ne doit le critiquer. Il a montré son oreille après chaque but contre Cagliari pour faire comprendre aux détracteurs qu'ils ont tort. Il n'aurait pas dû se fâcher à cause des critiques après avoir ouvert le mur contre Porto", a expliqué Moggi dans 'Libero'.

"J'étais contre sa signature à 34 ans, mais surtout à cause du coût économique. Maintenant, il serait injuste de ne pas reconnaître sa valeur, mais les gens ont le droit de se plaindre des matchs où il se contente juste d'être sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Moggi a été très sévère en concluant son propos : "Avec lui sur le terrain, la Juventus a remporté les mêmes titres que lorsqu'il était au Real Madrid. Avant qu'il ne signe pour le club, la Juve jouait des finales ; maintenant elle sort en huitième de finale."