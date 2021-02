Santi Cazorla sauve les siens

Un but dans le temps additionnel de l'Espagnol Santi Cazorla a permis à Al-Sadd de s'imposer 3-2 face à Al-Arabi, lundi, lors d'un match du championnat du Qatar où les hommes de Xavi Hernandez sont entrés dans la dernière minute du temps réglementaire avec un retard de 2-1.

Mais les buts de l'Algérien Bounedjah, qui a marqué de la tête à la 90e minute pour porter le score à 2-2, et de l'Espagnol Santi Cazorla, qui a porté le score à 3-2 à la 92e minute sur un puissant tir croisé de l'intérieur de la surface, ont permis à Al-Sadd de l'emporter.

Al-Arabi a pris une avance de 1-0 après seulement dix minutes grâce à un but de l'attaquant international qatari d'origine uruguayenne Sebastian Soria, et Al-Sadd était plus près que jamais de concéder sa première défaite de la saison en championnat.

Al-Sadd n'a pu réagir que tard en seconde période, lorsque Hassan Al Haydos a égalisé à la 63e minute en terminant une frappe du Brésilien Rodrigo Tabata à l'entrée de la surface.

La joie d'Al-Sadd est cependant de courte durée et 14 minutes plus tard, le Tunisien Msakni porte le score à 2-1 sur un tir à l'entrée de la surface.

À tel point qu'il semble condamner l'équipe de Xavi à sa première défaite en championnat de la saison, jusqu'au but tardif de Bounedjah et, surtout, le talent de Santi Cazorla, qui a montré pourquoi il a été nommé joueur de la phase aller du tournoi.

Un but tardif a permis à Al-Sadd de conserver 13 points d'avance sur le deuxième, Al-Duhail, qui a battu Al-Gharafa 2-1 lundi grâce à un but du Brésilien Dudu.

Al-Arabi, pour qui le défenseur espagnol Marc Muniesa a joué les 90 minutes complètes, reste à la 6e place, à 5 points des places de la Ligue des champions asiatique.