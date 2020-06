Saul Niguez veut rester à l'Atlético

Saul Niguez a insisté sur le fait que l'Atlético de Madrid reste sa "maison" malgré les spéculations concernant un possible transfert, révélant qu'il n'a jamais parlé à un club d'un éventuel déménagement ailleurs.

Saul a signé une prolongation de contrat de neuf ans avec l'Atleti en 2017, bien que l'accord à long terme n'ait pas arrêté les rumeurs sur l'avenir de l'international espagnol dans la capitale.

Manchester United a été fortement évoqué comme destination potentielle pour lemilieu de terrain, alors que le club continue à se reconstruire sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer.

Saul, cependant, affirme qu'il ne sait pas si quelque chose est allé plus loin que les histoires dans les médias. Le milieu de terrain a également fait savoir qu'il était heureux de vivre à Madrid et qu'il souhaitait aider l'équipe de Diego Simeone à terminer parmi les quatre premiers de la Liga cette saison.

"Je vois des choses sur Instagram ou dans les journaux que vous publiez, mais je n'ai pas eu de nouvelles d'aucun club, a déclaré Saul à Radio Marca. Je me concentre sur la fin de la saison, l'objectif [de finir dans le top 4] et ensuite je rêve de la Ligue des champions.

"J'ai un contrat à long terme, que j'ai signé parce que je veux rester ici. Je n'ai aucun problème à rester ici parce que ma famille est ici, c'est ma maison. Les gens disent : 'Niez les rumeurs', mais si vous niez et que quelque chose se passe, vous avez l'air mal.

"Je m'en tiens au football et ce qui doit arriver arrivera, je suis juste concentré sur l'objectif de l'Atlético, qui est d'être dans le top 4, et ensuite j'essaie d'obtenir l'objectif le plus désiré de la saison."

L'Atlético fera son retour à la compétition dimanche avec un déplacement à l'Athletic Bilbao pour son premier match depuis que la saison 2019-20 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus en mars.

L'Atletico n'a plus joué depuis sa victoire 3-2 en prolongation contre Liverpool à Anfield en huitième de finale de la Ligue des champions, le 11 mars dernier, ce qui lui a permis d'éliminer les tenants du titre pour atteindre les quarts de finale de la compétition.

Le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a récemment déclaré que l'Atlético devrait être récompensé pour sa victoire sur le tenant du titre, en recevant le trophée s'il n'est pas possible de conclure le tournoi cette saison.