"Se retourner sur un coup franc comme l'a fait Ronaldo, c'est impardonnable"

Les années passent et se ressemblent pour la Juventus et Cristiano Ronaldo en Europe, alors que l'équipe italienne a de nouveau pris la porte en huitième de finale cette année en Ligue des champions.

L'équipe d'Andrea Pirlo s'est faite éliminer par un courageux Porto, qui a réussi à décrocher la qualification en prolongations malgré l'expulsion de Mehdi Taremi lors de la 54e minute du match.

La Juventus a commis d'importantes erreurs. Après la rencontre, Fabio Capello ancien joueur de la Juve et aujourd'hui commentateur pour 'Sky Sports' est revenu sur l'élimination de l'équipe transalpine.

"Le premier but sur le match aller est un cadeau, et il y a un manque de concentration sur le second. Le penalty de ce soir [mardi soir] est un autre cadeau. Demiral est naïf sur le penalty. C'est une grave erreur", a commencé Fabio Capello sur 'Sky Sports'.

Mais ce qui a le plus choqué parmi les erreurs de la Juventus mardi soir, c'est le comportement de Cristiano Ronaldo sur le coup franc qui a mené au but de la qualification de Porto. Le Portugais s'est clairement retourné au moment du tir, une grossière erreur.

"C'est le plus grave. Cristiano Ronaldo qui saute et se retourne, c'est une erreur impardonnable, c'est très grave. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur du ballon. Il a tourné le dos sur le coup franc du 2-2, c’est impardonnable, il n’a aucune excuse", a lâché Capello après la rencontre.