Selon Aspiazu, Dembélé est un élément clé de cette finale

Celui qui était le bras droit d'Ernesto Valverde au FC Barcelone a analysé dans une chronique du journal 'El Correo' comment il voit le choc de ce dimanche en Supercoupe d'Espagne.

Jon Aspiazu a insisté sur l'importance d'Ousmane Dembélé, car il pense qu'il peut être un élément clé pour faire remporter le titre au Barça.

"La menace pourrait être Dembélé, explosif dans les duels individuels et capable de faire des percées dévastatrices, et en même temps de commettre des pertes désespérées à cause de son excès d'individualisme", a déclaré un Aspiazu conscient que le Français est capable du meilleur comme du pire.

Quant à Leo Messi, qui sera titulaire s'il ne ressent pas de gêne excessive à l'échauffement, Aspiazu a déclaré que sa présence "conditionnera les possibilités de l'Athletic".

"Sa présence conditionnera les possibilités de l'équipe basque car il est l'âme de l'équipe. Tout le monde grandit avec sa participation, il fait jouer le groupe, il est le passeur le plus contrasté et il a retrouvé le sens du but", a-t-il conclu.