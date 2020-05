Semedo pourrait accepter de filer à la Juve

Le plan du FC Barcelone pour le prochaine mercato et la saison prochaine est clair. Le club veut réduire sa masse salariale et sait parfaitement que son budget sera réduit.

Semedo et le Barça ne sont plus sur la même longueur d'ondes : le Portugais a demandé une augmentation, mais le club ne peut pas répondre favorablement à sa demande. Ainsi, le latéral fait partie des candidats susceptibles de quitter le Camp Nou.

Semedo a été associé à l'Inter et la Juve ces derniers jours, et le Portugais semble avoir une préférence pour Turin. Selon 'Mundo Deportivo' ce dimanche, le défense pourrait bien entrer dans l'opération Pjanic. Arthur, pour sa part, veut toujours rester.

Le latéral portugais n'est pas disposé à rester une saison de plus et pense qu'il aura plus de poids à la Juventus. Ainsi, les deux clubs se sont déjà rapprochés. Avec Jorge Mendes, les trois partie tentent de trouver un accord.

L'idée est de trouver un terrain d'entente avec le 30 juin et renflouer les caisses catalans. Le Barça devrait verser cinq millions supplémentaires à Benfica si Semedo joue 45 minutes lors d'au moins sept matches.