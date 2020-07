Sergi Roberto démontre encore une fois qu'il est milieu de terrain

Contre Villarreal, la présence de Sergi Roberto en milieu intérieur fut l'une des principales raisons de la fluidité du FC Barcelone et de l'amélioration du jeu de l'équipe.

L'international espagnol fut l'un des joueurs les plus précis de la rencontre dans ses interventions. Des 85 passes effectuées, seule une a manqué sa destination. Des passes pour la plupart envoyées vers l'avant.

Si le côté gauche s'est montré très actif contre Villarreal, ce n'est pas uniquement grâce à Jordi Alba ou à Antoine Griezmann, qui avait retrouvé sa liberté dimanche soir. La preuve sur le premier but.

C'est bien Sergi Roberto qui conduit le ballon jusqu'à l'entrée de la surface avant de décaler vers Jordi Alba à gauche. Le latéral trouve Griezmann dans la surface, mais c'est Pau Torres, sous pression face au Français, qui envoie le ballon dans les filets. Et tout ça en moins de quatre minutes.

Antoine Griezmann fut le second joueur le plus précis à la Cerámica hier soir, avec 45 passes réussies sur 46 tentées. Le changement de système de Quique Setién a porté ses fruits pour redonner le sourire aux supporters et aux joueurs.

Sergi Roberto fut le dynamisme du milieu de terrain. En seconde période, le joueur a notamment délivré une passe décisive à Leo Messi, mais le but a finalement été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Vidal.

La blessure de Frenkie de Jong et la situation compliquée d'Arthur ont amené Setién à repenser son milieu de terrain. Et si Riqui Puig est la sensation de cette reprise de Liga, Sergi Roberto a de nouveau prouvé que son poste idéal ne se trouve pas en défense latérale.