Sérgio Conceiçao se fait expulser et s'en prend à son homologue

Il y a eu des problèmes lors du match du championnat portugais Portimonense-Porto. L'entraîneur visiteur, Sérgio Conceiçao, a été expulsé en seconde période pour avoir trop protesté aux yeux de l'arbitre et a fini par s'énerver contre son homologue, Paulo Sérgio, sur le chemin des vestiaires.

Dans la retransmission télévisée, on pouvait lire de temps en temps des jurons sur ses lèvres. Il a même approché l'entraîneur adverse pour lui parler de plus près, mais plusieurs membres de son staff et du staff local ont empêché la tension de monter.

Les nerfs sont à vif car Samuel vient de marquer le but du 1-2 contre son camp, qui sera le résultat final. Vérifications VAR, plaintes des deux côtés... il y a eu une rapide agitation que l'arbitre a dû réprimer.

Pedro Sá, joueur de Portimonense, a également été expulsé alors que le match touchait à sa fin. Après avoir pris trois points importants, Porto devra jouer son prochain match sans Sérgio Conceiçao, qui n'a pas su contrôler ses émotions.