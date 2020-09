Sergio Ramos, 16 saisons avec le Real et bientôt 100 buts

Sergio Ramos continue d'affoler les compteurs et a inscrit samedi, son 98e but pour le Real Madrid. Grâce à ce but face au Betis à l'occasion du deuxième match officiel Real Madrid cette saison, Ramos a désormais marqué lors de ses 16 saisons consécutives avec le Real. Maître en la matière, l'espagnol a inscrit son 17e penalty de suite, transformant au passage la 10e panenka de sa carrière.

Ramos a marqué son premier but en tant que madrilène lors d'un match de Ligue des champions contre l'Olympiacos à Athènes le 6 décembre 2005. Depuis, il a marqué dans six compétitions différentes : la Liga (71 buts), la Ligue des champions (13 buts), la Coupe du Roi (sept buts), la Coupe du monde des clubs (trois buts), la Supercoupe d'Europe (deux buts) et la Supercoupe d'espagne (deux buts).

Des buts décisifs

Son meilleur total en tant que joueur de Madrid a été atteint la saison dernière (13 buts), dépassant ainsi le total de onze buts qu'il avait inscrit en 2018-2019. De ses 98 buts, les deux buts marqués lors des finales du 10e et du 11e sacre du Real en Ligue des Champions resteront sans doute dans les mémoires. Il a également marqué lors de la Supercoupe d'Europe en 2016 et lors des Coupes du monde des clubs de 2014 et 2018.

Nul doute que l'international espagnol dépassera la barre des 100 buts avec son club de coeur.