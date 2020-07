Sergio Ramos dÃ©livre le Real Madrid sans trembler sur penalty

Le pressing impressionnant de Getafe a posé beaucoup de problèmes au Real Madrid ce jeudi soir et les Merengue ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions contre Getafe.

À tel point qu'il aura fallu attendre la 80e minute pour voir le Real Madrid marquer le but dont il avait tant besoin pour s'envoler en tête du classement, à 4 points d'avance sur le FC Barcelone.

Les Madrilènes peuvent remercier Dani Carvajal et Sergio Ramos. Le latéral est celui qui a provoqué la faute d'Olivera dans la surface de réparation en s'arrachant pour entrer dnas la surface de Soria.

Sergio Ramos, sans trembler, frappe. David Soria se couche du bon côté mais la frappe de Sergio Ramos rase le poteau, et termine sa course au fond des filets. Un but précieux pour les hommes merengue.