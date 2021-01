Sergio Ramos en route pour faire grandir son palmarès énorme en Supercoupe

Sergio Ramos aborde la Supercoupe d'Espagne en tant que joueur madrilène ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire de la compétition. Le capitaine compte 14 matches, dépassant les 13 joués par Casillas et les 12 par Raúl. En ce qui concerne l'équipe du Real actuelle, les prochains joueurs les plus expérimentés de la Supercoupe sont Marcelo (9) et Benzema (8).

Le défenseur, qui a remporté le trophée à quatre reprises, a fait ses débuts en Supercoupe contre Séville en 2007. Depuis, il n'a pas manqué un seul match des sept éditions jouées par l'équipe. Ses autres adversaires ont été Valence, Barcelone et l'Atlético. Les Colchoneros étaient l'adversaire de la dernière finale, au cours de laquelle Ramos a marqué le but décisif lors de la séance de tirs au but qui a donné le titre au Real Madrid.

Avec Marcelo, l'ancien de Séville pourrait faire les gros titres si le Real Madrid remporte le titre, car tous deux rattraperaient Paco Gento dans le classement des joueurs ayant remporté le plus de titres dans l'histoire des Merengues.