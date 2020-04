Sergio Ramos est "plus fort" qu'il y a deux mois

Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, a hâte de retrouver les terrains et s'entraîner avec ses coéquipiers, mais l'international espagnola appelé les gens à continuer de suivre les directives du pays.

"J'espère que nous pourrons prochainement reprendre notre train de vie quotidien, mais le plus important c'est la santé. Nous devons respecter les directives afin de mettre fin à ce virus et donner aux scientifiques le temps de trouver un vaccin", a affirmé le joueur espagnol à 'Real Madrid TV'.

Ramos est impatient de reprendre le championnat et jouer la Ligue des champions. En attendant la reprise du football, le capitaine espagnol a été l'auteur d'une belle initiative avec l'Unicef, pour lutter contre le coronavirus.

"Nous allons essayer d'en finir avec le virus pour qu'il ne revienne pas. Je meurs d'envie de rejouer au Bernabéu, porter le maillot du Real Madrid. Il faudra du temps, il y un avant et un après Covid-19, mais nous allons laissez cela entre les mains des spécialistes."

Le défenseur andalou espère que "le football redeviendra ce qu'il a toujours été, un sport qui permet d'unir les fans et qui est une distraction pour des milliers de personnes. Tout le monde attend ça (le retour du football, ndlr), mais cela demande du temps et un certain processus à suivre."

Le capitaine du Real Madrid a fait part de ses grosses ambitions : "J'ai hâte de rejouer, de revenir jouer, de jouer en Liga et en Ligue des champions. J'ai faim de titres, j'ai très envie de terminer la saison avec un titre, mais nous devons d'abord attendre que les gens qui connaissent tout cela prennent les bonnes décisions."

Ramos a ensuite confié qu'il continuait de s'entraîner depuis son domicile pendant le confinement et qui'il conservait une certaine hygiène de vie, ajouté à du repos et du travail, au quotidien. Selon lui, il est "plus fort" qu'avant.

La saison en Liga a été suspendue le mois dernier en raison de Covid-19, qui a tué plus de 217 000 personnes dans le monde.

Les clubs se rapprochent d'un retour à l'entraînement en Espagne et la saison pourrait reprendre en juin.