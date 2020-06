Sergio Ramos, le défenseur le plus prolifique d'Europe

Sergio Ramos vit actuellement l'une des campagnes les plus prolifiques de sa carrière. Le capitaine du Real Madrid a marqué son huitième but en Liga cette saison contre Majorque.

Ces huit buts l'ont placé en tête du classement des meilleurs défenseurs-buteurs des cinq grands championnats d'Europe. 'ProFootballDB' a analysé les stats qui ont placé Ramos en haut du tableau.

L'Andalou a marqué son 8e but en Liga cette saison contre Majorque, mercredi soir. Et de quelle manière... Le capitaine du Real a inscrit un sublime coup franc, c'est son 10ème but cette saison, toutes compétitions confundes.

Ce but a permis à Sergio Ramos d'égaler Raphaël Guerreiro, Phillip Max et Martin Hinteregger, chacun a inscrit 8 buts cette saison pour leurs clubs respectifs. SR4 aura le temps de dépasser les trois défenseurs, car la Bundesliga est sur le point de toucher à sa fin, tandis que le Real Madrid a encore sept matches devant lui. Une opportunité en or pour l'international espagnol de démontrer, une fois de plus, ses qualités exceptionnelles de buteur.

La différence est encore plus frappante si on compare les stats de Sergio Ramos avec celles des autres défenseurs de Liga. Bernardo, Aridane, David Lopez et Emerson sont en deuxième position avec seulement trois buts.

Mais ce n'est pas seulement cette saison que le défenseur central a sorti son costume de buteur providentiel. Le capitaine de la Maison Blanche n'est plus qu'à un but d'égaler sa meilleure campagne en termes de buts, il s'agit de l'exercice 2016-17, où il a mis 11 buts au fond des filets.

À cela s'ajoute le fait qu'il n'est qu'à deux buts d'atteindre la barre des 100 buts durant sa carrière professionnelle en club. Il a déjà inscrit 95 buts avec le Real Madrid et trois avec le FC Séville.

La trêve forcée par le COVID a été bénéfique pour Ramos, qui a déjà marqué trois buts au cours des quatre derniers matches. Cela lui a également permis de devenir le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga après avoir battu le record de Koeman.