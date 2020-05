Sergio Ramos se met au piano

La quarantaine a permis à de nombreuses personnes de se trouver de nouvelles passions. Et le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, s'est mis au piano.

En attendait le retour de la Liga en Espagne, le capitaine du club merengue a publié une vidéo de lui sur ses réseaux sociaux en train d'apprendre le piano.

Une vidéo sur laquelle on peut voir ses enfants en train de le regarder pendant que celui-ci est en train d'apprendre sur un air de "Someone You Loved".