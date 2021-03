Sergio Ramos : "Zlatan est un exemple pour tous"

Lors d'une conférence de presse de présentation du deuxième volet de sa série documentaire "La légende de Sergio Ramos", qui sortira bientôt sur Amazon Prime, Sergio Ramos a évoqué l'attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Et l'Espagnol tient en très haute estime le Suédois, qu'il considère comme "un grand joueur et un "tueur" à part".

"J'ai une affection et une appréciation particulières pour Zlatan Ibrahimovic. Même si nous ne sommes pas directement en contact, vous appréciez les gens pour leur carrière. J'ai toujours pensé que c'était un grand joueur et un "tueur" à part, grâce à tout ce qu'il crée sur le terrain et en dehors, estime le défenseur espagnol. Il est un exemple pour tous les joueurs. Et ce, bien qu'il ait été déconnecté et qu'il ait changé de Championnat : il est allé aux États-Unis et est revenu. Il reste un exemple après avoir subi une grave blessure. Le fait qu'il veuille revenir en équipe nationale est une source de motivation, pas seulement pour lui mais pour tout le monde du football. Ce sport doit toujours avoir les meilleurs présents malgré leur âge. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de jeunes ou de vieux joueurs, il y a des bons et des mauvais et Zlatan fait partie des bons."

De quoi flatter le géant Suédois.