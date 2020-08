La Juventus a réalisé sa pire saison depuis neuf ans

La Juventus de Maurizio Sarri a enregistré les pires statistiques en Serie A de ses neuf dernières saisons où le club a remporté le titre. Les hommes de Sarri ont remporté le Scudetto à deux matches de la fin, mais ont largement bénéficié de la forme irrégulière de leurs principaux rivaux dans la course au titre, l'Inter, l'Atalanta et la Lazio.

Les Bianconeri n'ont remporté que deux victoires sur leurs huit derniers matches et ont terminé la campagne par des défaites consécutives contre Cagliari et la Roma.

Après avoir conclu leur programme national par une défaite 3-1 à domicile contre les Giallarossi, Sarri a admis que le niveau de motivation de son équipe avait diminué. Alors qu'il se prépare à disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Lyon, le patron italien a déclaré que la Juve savait que le titre était pratiquement acquis après la victoire du mois dernier contre la Lazio.

"Un peu de peur peut nous faire du bien. Après la Lazio, nous avons eu le sentiment que le championnat était gagné et nous avons connu un déclin mental", a déclaré Sarri aux journalistes.

La vérité est que la Juve n'a pas réussi à atteindre les mêmes sommets que les années précédentes tout au long de la saison, ce qui se reflète dans le décompte final des points.

Son total final de 83 unités est le plus bas qu'elle ait jamais atteint au cours de la dernière décennie, et elle a également concédé plus de buts que lors de ses huit précédents titres, soit 43. La Juve a enregistré sa plus mauvaise différence de buts de cette période (+33), ainsi que le plus grand nombre de défaites (sept) et le plus petit écart de points avec son dauphin (un seul).

Pour ne rien arranger, l'équipe turinoise a perdu 21 points après avoir mené au score, plus que toute autre équipe championne de l'histoire de la Serie A, battant la marque précédente de 20 points de la Roma, établie en 1982-83.

Sarri a également vu son équipe battue en finale de la Super Coupe et de la Coupe d'Italie, mais il pourrait finir par faire taire nombre de ses détracteurs s'il parvient à remporter la Ligue des champions ce mois-ci.

La Juve n'a pas gagné la compétition depuis 1996, et dera renverser Lyon, vainqueur 1-0 lors du huitième de finale aller voilà cinq mois. En cas de qualification, les Bianconeri seront récompensés par un choc en quarts de finale contre le Real Madrid ou Manchester City. Tout un programme.