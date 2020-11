"Seul Lionel Messi dribble mieux que Boga"

La capacité de dribble de l'ancien ailier de Chelsea, Jeremie Boga, n'est inférieure qu'à celle de Lionel Messi, selon son entraîneur de Sassuolo, Roberto De Zerbi.

Après des périodes de prêt avec Rennes, Grenade et Birmingham, l'international ivoirien Boga a quitté Chelsea définitiveme à l'été 2018 et joue depuis pour Sassuolo. Il a aidé son équipe à terminer huitième en Serie A durant la campagne écoule. Et cette dynamique se poursuit cette saison puisque les Neroverdi occupent la deuxième place au classement général de la Serie A derrière l'AC Milan.

Boga a raté le début de l'exercice 2020-21 en raison d'une infection au coronavirus, mais a retrouvé depuis la forme qui lui a permis d'enregistrer 11 buts et quatre passes décisives en Serie A la saison dernière.

Il rivalise régulièrement avec Messi, Neymar, Wilfried Zaha et Adama Traoré pour le plus grand nombre de dribbles réalisés en Europe, et son entraîneur pense qu'il mérite sa place parmi les meilleurs. "Boga est arrivé ici et il ne savait pas comment se lier avec ses coéquipiers ou marquer des buts, mais en ce qui concerne sa capacité à éliminer son vis-à-vis, je mettrais Messi devant lui ... et ensuite je devrais y réfléchir", a confié De Zerbi à La Repubblica.

"Maintenant, il joue avec l'équipe et ils en tirent tous profit. Tous sans exception", a ajouté le technicien italien.